В Омском регионе сотни творческих кружков и секций. Как узнать, какой кружок можно оплатить при помощи полученного сертификата? Для этого нужно всего лишь зайти на сайт «Навигатор». Там, как уже было отмечено выше, перечислены все организации, предоставляющие услуги дополнительного образования в Омске: кружки рукоделия, танцевальные студии, актерские и модельные школы, спортивные секции и многие другие. Те из них, что помечены значком «Доступна оплата сертификатом», можно смело выбирать для оплаты занятий и подавать заявку.