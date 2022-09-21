Губернатор рассказал, кто подлежит частичной мобилизации в Омской области

В среду, 21 сентября, губернатор Александр Бурков объявил, что в регионе уже началась работа по частичной мобилизации. Сам он возглавил региональную призывную комиссию. Губернатор также сообщил, что призыву в Омской области подлежит не более 1% регионального состава резервистов.
Также он подтвердил, что под призыв попадают при соблюдении всех трех ранее объявленных условий, а не только одного.
«Подчеркиваю, в настоящее время мобилизации подлежат те люди, которые отвечают трем условиям одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и главное — боевой опыт», — сообщил он.
Ограниченно годных к службе, студентов и срочников призывать не будут.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявил сегодня Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 тысяч резервистов — около 1,1% всех военнообязаных. Для каждого региона будут свои квоты.