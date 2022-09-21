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Губернатор рассказал, кто подлежит частичной мобилизации в Омской области

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI

В Омской области будет мобилизовано не более 1% резервистов

Мобилизация не коснется ограниченно годных к военной службе, студентов и солдат-срочников.

В среду, 21 сентября, губернатор Александр Бурков объявил, что в регионе уже началась работа по частичной мобилизации. Сам он возглавил региональную призывную комиссию. Губернатор также сообщил, что призыву в Омской области подлежит не более 1% регионального состава резервистов.

Также он подтвердил, что под призыв попадают при соблюдении всех трех ранее объявленных условий, а не только одного.

«Подчеркиваю, в настоящее время мобилизации подлежат те люди, которые отвечают трем условиям одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и главное — боевой опыт», — сообщил он.

Ограниченно годных к службе, студентов и срочников призывать не будут.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявил сегодня Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 тысяч резервистов — около 1,1% всех военнообязаных. Для каждого региона будут свои квоты.

#Политика#Частичная мобилизация в России#Спецоперация#Новости#Александр Бурков#Екатерина Чаплинская
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