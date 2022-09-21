Губернатор рассказал, кто подлежит частичной мобилизации в Омской области

В среду, 21 сентября, губернатор Александр Бурков объявил, что в регионе уже началась работа по частичной мобилизации. Сам он возглавил региональную призывную комиссию. Губернатор также сообщил, что призыву в Омской области подлежит не более 1% регионального состава резервистов.