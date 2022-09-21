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Posted 21 сентября 2022,, 18:52

Published 21 сентября 2022,, 18:52

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Гастроэнтеролог рассказала о вреде самолечения антибиотиками

21 сентября 2022, 18:52
Самолечение антибиотиками может стать причиной запоров, диарей и других нарушений работы ЖКТ.

Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Марина Шурова. Она напомнила, что самовольный прием антибиотиков в сезон простуд с целью профилактики способен нанести огромный вред состоянию микрофлоры кишечника.

Шурова напомнила: воздействие медикаментов и медицинское вмешательство продолжают оставаться главными причинами смертности на Земле. Кроме того, при бесконтрольном приеме антибиотиков организм становится уязвимым для супербактерий. В качестве одной из таких инфекций доктор назвала внутрибольничную пневмонию, суперинфекцию, которая может развиваться в организмах людей, которые много времени провели в больнице, принимали много лекарств и ослаблены лечением. Эту инфекцию практически невозможно победить при помощи известных препаратов. Другая опасная супербактерия – кишечная палочка, которая тоже вызывает тяжелые состояния, в первую очередь, у ослабленных пациентов.

Таким образом, доктор Шурова предостерегла врачей и пациентов от поспешного назначения мощных препаратов в случаях, когда тяжесть заболевания не очевидна. Лучше подождать развития ситуации и тогда принимать решение.

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