Гастроэнтеролог рассказала о вреде самолечения антибиотиками

Шурова напомнила: воздействие медикаментов и медицинское вмешательство продолжают оставаться главными причинами смертности на Земле. Кроме того, при бесконтрольном приеме антибиотиков организм становится уязвимым для супербактерий. В качестве одной из таких инфекций доктор назвала внутрибольничную пневмонию, суперинфекцию, которая может развиваться в организмах людей, которые много времени провели в больнице, принимали много лекарств и ослаблены лечением. Эту инфекцию практически невозможно победить при помощи известных препаратов. Другая опасная супербактерия – кишечная палочка, которая тоже вызывает тяжелые состояния, в первую очередь, у ослабленных пациентов.