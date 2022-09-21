Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Диетолог назвал полезные добавки к чаю и кофе

Сегодня, 13:03
Фото: pxhere.jpg
Жители России активней пьют теплые напитки осенью, когда погода становится холодной. Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян объяснила, какие добавки делают чай и кофе более полезными. Об этом сообщает информационный портал «Первоисточник».

Как уточняют «Народные Новости», некоторые травы и пряности меняют свойства традиционных напитков. Чай и кофе благотворно влияют на иммунитет, если в них добавлять имбирь, кардамон, апельсиновые корочки, гвоздику или корицу. Пользу принесет небольшое количество перца.

Маргарита Арзуманян считает, что таким образом можно достичь синергии пользы. Добавки также дают приятный вкус напиткам.

А вот мед врач-диетолог не советует добавлять в напитки. Она советует съедать ложку лакомства отдельно от чая или кофе.

 

#Общество
Подпишитесь
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
Вчера, 12:07
В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
Вчера, 17:32
Омский депутат Анна Степаненко извинится перед соседкой за свое поведение
Вчера, 16:18
Омский горсовет снова возглавил Владимир Корбут
Вчера, 11:37
В Омске произошли выбросы вещества, которое вызывает судороги и удушье
Вчера, 09:17
Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю
Вчера, 15:36