Диетолог назвал полезные добавки к чаю и кофе

Как уточняют «Народные Новости», некоторые травы и пряности меняют свойства традиционных напитков. Чай и кофе благотворно влияют на иммунитет, если в них добавлять имбирь, кардамон, апельсиновые корочки, гвоздику или корицу. Пользу принесет небольшое количество перца.