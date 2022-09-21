Диетолог назвал полезные добавки к чаю и кофе

Как уточняют «Народные Новости», некоторые травы и пряности меняют свойства традиционных напитков. Чай и кофе благотворно влияют на иммунитет, если в них добавлять имбирь, кардамон, апельсиновые корочки, гвоздику или корицу. Пользу принесет небольшое количество перца.
Маргарита Арзуманян считает, что таким образом можно достичь синергии пользы. Добавки также дают приятный вкус напиткам.
А вот мед врач-диетолог не советует добавлять в напитки. Она советует съедать ложку лакомства отдельно от чая или кофе.