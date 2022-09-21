После объявления о частичной мобилизации в России возникают вопросы, кто подлежит призыву. Список категорий, которые освобождаются от военной службы, сильно ограничен. Законодательно закреплено всего семь категорий, которым полагается отсрочка даже во время мобилизации. Эти люди имеют право не отправляться на военные сборы и службу в ВС, даже если они пребывают в запасе. Однако отсрочка предоставляется не навсегда.