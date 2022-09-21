После объявления о частичной мобилизации в России возникают вопросы, кто подлежит призыву. Список категорий, которые освобождаются от военной службы, сильно ограничен. Законодательно закреплено всего семь категорий, которым полагается отсрочка даже во время мобилизации. Эти люди имеют право не отправляться на военные сборы и службу в ВС, даже если они пребывают в запасе. Однако отсрочка предоставляется не навсегда.
Первые, кто освобождается от частичной мобилизации, — сотрудники оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о предприятиях, где изготавливается военная техника, оружие и боеприпасы, а также околовоенные приборы.
Во вторую очередь освобождаются от службы во время частичной мобилизации депутаты и сенаторы. Они участвуют в муниципальном и государственном управлении, а в случае их призыва исполнять их функции будет некому. Сюда же входят главы муниципальных образований.
Третьей категорией граждан, которых не призовут во время частичной мобилизации, считаются временно негодные к военной службе россияне. Это могут быть негодные по здоровью или по возрасту люди, а также студенты очной формы обучения в средних и высших образовательных учреждениях с соответствующей лицензией.
На отсрочку также могут рассчитывать россияне, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, родители-одиночки и многодетные родители, в семье которых воспитываются более четырех детей.
Также в список людей, которым полагается отсрочка от службы и призыва во время частичной мобилизации, попадают граждане с неснятой или непогашенной судимостью.
Помимо отсрочки от службы, в России существует еще один вполне законный способ остаться дома и не отправляться на службу в рамках частичной мобилизации.
Ожидаемо, в список таких россиян попадут люди с проблемами со здоровьем. Военная комиссия должна признать таких людей негодными к военной службе (категория «Д»). Полный список болезней, из-за которых могут полностью освободить от службы даже во время частичной или полной мобилизации, указан в Постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (в ред. от 29.06.2022) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».
Также освобождаются от призыва в этом случае люди, имеющую ученую степень. Какую конкретно — не уточняется, так как уровень бакалавра или магистра уже предполагает наличие ученой степени. Вероятно, предполагается наличие хотя бы степени кандидата наук.
Офицеры запаса также не подлежат призыву на военную службу. От этого освобождаются и люди, которые отбывают наказание, и в отношении которых ведется следствие.
Уволиться со службы в рядах ВС РФ можно всего в нескольких случаях: