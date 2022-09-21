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Частичная мобилизация, ракета в небе, массовый карантин. Три шокирующие новости Омска

Сегодня, 15:02
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В Омской области призывную комиссию возглавит губернатор региона Александр Бурков. Он отметил, что мобилизации подлежит не более 1% от регионального состава резервистов.

Губернатор рассказал, кто подлежит частичной мобилизации в Омской области
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Новость №2. Прогуливающиеся омичи у Советского парка в Омске заметили что-то странное в небе. Пока предполагают, что это пуск ракеты-носителя «Союз-2-1.а». Смотрите видео в материале ниже. 

В небе над Омском заметили странный летящий предмет
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Новость №3. На прошлой неделе в омских школах на карантин из-за ОРВИ закрыли семь классов. На сегодня эта цифра возросла в 11 раз. В депобре рассказали, сколько школьников и малышей из детских садов сидят дома.

Количество закрытых на карантин школьных классов в Омске выросло в 11 раз за неделю
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Частичная мобилизация#Ракета#ОРВИ
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