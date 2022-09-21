Большинство родителей одобряют запрет для детей пользоваться телефонами на уроках

По мнению россиян, одобривших запрет, гаджеты мешают учебному процессу. Одновременно с этим 13 процентов респондентов заявили, что ребенок всегда должен быть на связи, а шесть процентов участников опроса затруднились с ответом. Об этом пишет iz.ru.
Кроме того, выяснилось, что в целом родители учеников школ относятся к гаджетам хорошо, и лишь каждый пятый ограничивает их использование. При этом пятьдесят восемь процентов родителей стараются оградить детей от нежелательного контента.
Как ранее отметила специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, отсутствие телефонов на уроках принесет пользу здоровью учащихся в целом и их зрению в частности.