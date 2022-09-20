Выступление Владимира Путина, в котором, как ожидалось, он выскажется о референдумах в ЛДНР, перенесли на 21 сентября. Российские СМИ анонсировали его на вечер 20 сентября, сначала на 20:00, затем на 21:00 час (мск). Однако к назначенному времени оно не состоялось. Сейчас федеральные телеканалы убрали анонсы обращения президента. В том числе его больше не анонсируют Первый канал и RT.