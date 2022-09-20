Выступление Владимира Путина, в котором, как ожидалось, он выскажется о референдумах в ЛДНР, перенесли на 21 сентября. Российские СМИ анонсировали его на вечер 20 сентября, сначала на 20:00, затем на 21:00 час (мск). Однако к назначенному времени оно не состоялось. Сейчас федеральные телеканалы убрали анонсы обращения президента. В том числе его больше не анонсируют Первый канал и RT.
Записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
UPD: Выступление Владимира Путина ожидается с 9.00 до 10.00 по московскому времени 21 сентября, сообщает телеграм-канал «База».
Напомним, по данным СМИ, анонсированное обращение может касаться ситуации с объявленными референдумами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее 20 сентября о референдумах о присоединении к России заявили в ЛНР и ДНР, их готовятся провести с 23 по 27 сентября. Об аналогичных намерениях заявили также в Херсонской и Запорожской областях.