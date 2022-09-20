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Выбежал под колеса. На трассе под Омском водитель насмерть сбил лося

Вчера, 09:31
Фото: 55.мвд.рф

Под Омском водитель сбил дикого лося

Водитель уверяет, что животное неожиданно выбежало на дорогу прямо перед машиной.

В пресс-службе УМВД России по Омской области поделились подробностями аварии на трассе Омск-Тара, в которой под колесами авто погибло дикое животное. Водитель не пострадал, но его машина теперь вряд ли подлежит ремонту.

Авария произошла в районе 293 километра трассы Омск-Тара сегодня, 20 сентября, около 6:30 часов. Водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил лося, который, как утверждает мужчина, внезапно выбежал на дорогу.

От удара лося отбросило на обочину, где зверь скончался. Водитель авто не пострадал, но автомобиль получил серьезные повреждения.

Проводится проверка, в ходе которой выяснятся все обстоятельства случившегося.

#Ольга Акамова#Омск#ДТП#Происшествия#Новости#Омская область#Лось#Животное
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