В Забайкалье полицейского застрелили во время командировки.

Как рассказали в ведомстве, на месте в настоящее время работают сотрудники регионального главка и полицейские муниципального отдела. Им предстоит установить личность и задержать подозреваемых в совершении преступления. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.