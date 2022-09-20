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В Забайкалье полицейского застрелили во время командировки.

Вчера, 07:38
Фото: 1MI
СК возбудил уголовное дело по факту преступления.

В Акшинском районе Забайкальского края обнаружено тело погибшего сотрудника полиции, пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

На теле погибшего полицейского обнаружены огнестрельные ранения, он находился в служебном автомобиле. Сообщается, что сотрудник МВД работал в управлении по контролю за оборотом наркотиков и находился в Акшинском районе в командировке.

Как рассказали в ведомстве, на месте в настоящее время работают сотрудники регионального главка и полицейские муниципального отдела. Им предстоит установить личность и задержать подозреваемых в совершении преступления. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

К настоящему моменту известно, что сотрудник полиции был убит днем. Для расследования преступления сформирована специальная группа, в которую вошли криминалисты из территориальных отделов и регионального главка.

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