В Забайкалье полицейского застрелили во время командировки.

В Акшинском районе Забайкальского края обнаружено тело погибшего сотрудника полиции, пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального главка МВД.
На теле погибшего полицейского обнаружены огнестрельные ранения, он находился в служебном автомобиле. Сообщается, что сотрудник МВД работал в управлении по контролю за оборотом наркотиков и находился в Акшинском районе в командировке.
Как рассказали в ведомстве, на месте в настоящее время работают сотрудники регионального главка и полицейские муниципального отдела. Им предстоит установить личность и задержать подозреваемых в совершении преступления. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
К настоящему моменту известно, что сотрудник полиции был убит днем. Для расследования преступления сформирована специальная группа, в которую вошли криминалисты из территориальных отделов и регионального главка.