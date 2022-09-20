В столичном хостеле отказались заселять раненого участника СВО

Девушка-администратор оскорбила Алексея и его жену и потребовала, чтобы они покинули помещение, несмотря на внесенную заранее предоплату. Об этом сообщает пишет Pravda.Ru со ссылкой на "ПолитНавигатор".
Мужчина попытался было выяснить причины отказа, но администратор вызвала охрану. А при попытке снять все происходящее на видео, девушка выхватила телефон из рук военнослужащего и обозвала придурком, рассказал Алексей. Также администратор приказала охране “вывести этих дебилов”. В итоге супруги были вынуждены найти другую гостиницу.
Комментируя инцидент, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн отметил, что налицо “очередная демонстрация хамского отношения к нашим защитникам”, когда администрация хостела отказала в размещении потенциальному клиенту на костылях. Парламентарий заявил, что собирается направить запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки.