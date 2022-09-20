В столичном хостеле отказались заселять раненого участника СВО

Мужчина попытался было выяснить причины отказа, но администратор вызвала охрану. А при попытке снять все происходящее на видео, девушка выхватила телефон из рук военнослужащего и обозвала придурком, рассказал Алексей. Также администратор приказала охране “вывести этих дебилов”. В итоге супруги были вынуждены найти другую гостиницу.