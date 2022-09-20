В Омске появится полтора километра ограждений от пешеходов

В Омске до конца октября сделают 10 светофоров, а также установят проекционный пешеходный переход на улице Будеркина. Сейчас на проспекте Мира меняют схему по организации дорожного движения. Стоимость контракта составила 16.6 млн рублей.
Подрядчик ООО «Экоми» ведет работы на участке от улицы Нефтезаводская до улицы Красный Путь. Рабочие сделают два островка безопасности, перенесут остановку, заменят более 1300 метров дорожных ограждений, 455 знаков и шесть светофоров, а также обновят горизонтальную разметку.
Напомним, недавно омичей удивила пропажа ограждений — они даже предположили, что заборы украли. Однако выяснилось, что это плановая замена.