Ожидается, что вечером 20 сентября президент Владимир Путин выступит с экстренным обращением, которое может касаться ситуации с объявленными референдумами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Содержание обращения неизвестно.