Ожидается, что вечером 20 сентября президент Владимир Путин выступит с экстренным обращением, которое может касаться ситуации с объявленными референдумами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Содержание обращения неизвестно.
Напомним, сегодня ранее представители ЛНР и ДНР заявили о том, что референдумы о присоединении к России пройдут в республиках с 23 по 27 сентября.
О готовности провести референдумы заявили также в Херсонской и Запорожской областях.