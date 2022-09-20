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В Кремле анонсировали экстренное обращение Путина 20 сентября

Вчера, 16:41
Фото: 1MI
Сегодня вечером ожидается заявление президента РФ по референдумам в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ожидается, что вечером 20 сентября президент Владимир Путин выступит с экстренным обращением, которое может касаться ситуации с объявленными референдумами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Содержание обращения неизвестно.

Напомним, сегодня ранее представители ЛНР и ДНР заявили о том, что референдумы о присоединении к России пройдут в республиках с 23 по 27 сентября.

О готовности провести референдумы заявили также в Херсонской и Запорожской областях.

#Екатерина Чаплинская#Политика#Новости#Владимир Путин
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