Столкнулись с иномаркой. В Омске два подростка на мопеде попали в ДТП

Вчера, 19 сентября, в Омске произошла авария, в результате которой пострадали два подростка. Инцидент произошел около 19:30.
Полицейские предварительно выяснили, что 47-летний водитель автомобиля Toyota ехал по Космическому проспекту. В районе дома №97 он решил повернуть налево, но не предоставил преимущество в движении.
Из-за этого он столкнулся с мопедом, которым управлял подросток 16-летний подросток. В результате ДТП водитель мопеда и его 17-летний пассажир получили травмы, им понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.