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Столкнулись с иномаркой. В Омске два подростка на мопеде попали в ДТП

Вчера, 03:11
Фото: 1MI

В Омске два подростка на мопеде получили травмы после ДТП

Водитель иномарки не уступил дорогу и врезался в мопед.

Вчера, 19 сентября, в Омске произошла авария, в результате которой пострадали два подростка. Инцидент произошел около 19:30.

Полицейские предварительно выяснили, что 47-летний водитель автомобиля Toyota ехал по Космическому проспекту. В районе дома №97 он решил повернуть налево, но не предоставил преимущество в движении.

Из-за этого он столкнулся с мопедом, которым управлял подросток 16-летний подросток. В результате ДТП водитель мопеда и его 17-летний пассажир получили травмы, им понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Дети#ГИБДД
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