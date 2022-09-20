Глава региона поделился подробностями праздничной программы в честь 200-летия Омской области. Все крупнейшие мероприятия в рамках юбилея пройдут на площади перед ТЦ «Континент» 1 октября с 12:00 до 18:00, а в финале для омичей выступит группа «Любэ». Ранее планировалось, что праздник пройдет на Соборной площади, а в финале вечера в центре города прогремит фейерверк.