Глава региона поделился подробностями праздничной программы в честь 200-летия Омской области. Все крупнейшие мероприятия в рамках юбилея пройдут на площади перед ТЦ «Континент» 1 октября с 12:00 до 18:00, а в финале для омичей выступит группа «Любэ». Ранее планировалось, что праздник пройдет на Соборной площади, а в финале вечера в центре города прогремит фейерверк.
В своем телеграм-канале губернатор сообщил, что от салюта в честь праздника решено отказаться.
«Что касается салюта, то я принял решение его отменить — сейчас не время для залпов», — объяснил Александр Бурков.
Отметим, фейерверки, а где-то и праздничные концерты, отменяют во многих городах на фоне ситуации на Украине. В частности, мероприятия были отменены на День города в Воронеже и Ростове-на-Дону, в Балашихе, Новосибирске и других городах.