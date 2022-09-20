Подозреваемого в убийстве нашли и задержали. Им оказался школьный товарищ предпринимателя. По версии следствия, мужчина был в доме у 57-летнего Николая Плахина и «из личных неприязненных отношений» несколько раз выстрелил в него. После этого он перетащил тело в гараж, а сам скрылся с места преступления, выехав в Тюмень.