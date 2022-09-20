Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени

Вчера, 11:55
Фото: 1MI
Подозреваемым стал школьный приятель убитого предпринимателя, мотивом названа «личная неприязнь».

Омский СК сообщил Городу55 подробности расследования уголовного дела об убийстве омского бизнесмена Николая Плахина. Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в гараже возле его дома на улице Крылова 16 сентября.

Подозреваемого в убийстве нашли и задержали. Им оказался школьный товарищ предпринимателя. По версии следствия, мужчина был в доме у 57-летнего Николая Плахина и «из личных неприязненных отношений» несколько раз выстрелил в него. После этого он перетащил тело в гараж, а сам скрылся с места преступления, выехав в Тюмень.

Тело бизнесмена утром обнаружили его супруга и сын, вернувшиеся из поездки.

Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

«При осмотре места происшествия с применением криминалистической техники следователями обнаружены и изъяты вещественные доказательства.  В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СУ СКР по Омской области.

Отметим, бизнесмен Николай Плахин являлся директором и соучредителем ООО «Поли-Про-Пак», компании по производству мешков.

#Происшествия#Новости#Уголовное дело#Убийство#Следственный комитет#Василий Попов
Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27