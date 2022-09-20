Омский СК сообщил Городу55 подробности расследования уголовного дела об убийстве омского бизнесмена Николая Плахина. Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в гараже возле его дома на улице Крылова 16 сентября.
Подозреваемого в убийстве нашли и задержали. Им оказался школьный товарищ предпринимателя. По версии следствия, мужчина был в доме у 57-летнего Николая Плахина и «из личных неприязненных отношений» несколько раз выстрелил в него. После этого он перетащил тело в гараж, а сам скрылся с места преступления, выехав в Тюмень.
Тело бизнесмена утром обнаружили его супруга и сын, вернувшиеся из поездки.
Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
«При осмотре места происшествия с применением криминалистической техники следователями обнаружены и изъяты вещественные доказательства. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СУ СКР по Омской области.
Отметим, бизнесмен Николай Плахин являлся директором и соучредителем ООО «Поли-Про-Пак», компании по производству мешков.