Празднование 200-летия Омской области пройдет возле ТЦ «Континент»

На следующей неделе в субботу, 1 октября, на площади перед ТЦ «Континент» пройдет праздник в честь 200-летия Омской области. Мероприятие продлится с 12:00 до 18:00. Частью праздника станет районный фестиваль «200 чудес Омской области», который будет проводиться с 12:00 до 17:00.