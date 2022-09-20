Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Празднование 200-летия Омской области пройдет возле ТЦ «Континент»

Вчера, 04:59
Фото: правительство Омской области
Уже на следующей неделе омичей ждет масштабный праздник.

На следующей неделе в субботу, 1 октября, на площади перед ТЦ «Континент» пройдет праздник в честь 200-летия Омской области. Мероприятие продлится с 12:00 до 18:00. Частью праздника станет районный фестиваль «200 чудес Омской области», который будет проводиться с 12:00 до 17:00.

Во время фестиваля омичи смогут познакомиться с уникальными достижениями 32 районов и пяти городских округов. Чтобы гостям праздника было удобнее ориентироваться, районы условно поделили на географические зоны: север, юг, запад, восток.

На площади расположатся экспозиции музея-заповедника «Старина Сибирская» и Большереченского зоопарка, различные локации и фотозоны, выставка военной и специализированной техники. В 17:00 перед омичами выступит группа «Любэ».

«Мы готовим большой праздник для омичей и гостей, чтобы показать культурное многообразие и богатые традиции нашей малой родины», — рассказал губернатор Александр Бурков.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Концерт
Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27