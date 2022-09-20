Празднование 200-летия Омской области пройдет возле ТЦ «Континент»

На следующей неделе в субботу, 1 октября, на площади перед ТЦ «Континент» пройдет праздник в честь 200-летия Омской области. Мероприятие продлится с 12:00 до 18:00. Частью праздника станет районный фестиваль «200 чудес Омской области», который будет проводиться с 12:00 до 17:00.
Во время фестиваля омичи смогут познакомиться с уникальными достижениями 32 районов и пяти городских округов. Чтобы гостям праздника было удобнее ориентироваться, районы условно поделили на географические зоны: север, юг, запад, восток.
На площади расположатся экспозиции музея-заповедника «Старина Сибирская» и Большереченского зоопарка, различные локации и фотозоны, выставка военной и специализированной техники. В 17:00 перед омичами выступит группа «Любэ».
«Мы готовим большой праздник для омичей и гостей, чтобы показать культурное многообразие и богатые традиции нашей малой родины», — рассказал губернатор Александр Бурков.