Попросил телефон и сбежал. В Омске разыскивают вора, обокравшего трех девушек

Полиция объявила в розыск мужчину, который обокрал сразу трех девушек в разных кафе Октябрьского округа. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчина знакомился с посетительницами кафе и просил у них телефоны, якобы чтобы позвонить. После этого мужчина уходил из кафе и скрывался.