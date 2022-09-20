Попросил телефон и сбежал. В Омске разыскивают вора, обокравшего трех девушек

Полиция объявила в розыск мужчину, который обокрал сразу трех девушек в разных кафе Октябрьского округа. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчина знакомился с посетительницами кафе и просил у них телефоны, якобы чтобы позвонить. После этого мужчина уходил из кафе и скрывался.
Личность омича не установили, но возбудили в отношении него три уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.
Омичей, которые узнали мужчину на видео, просят обратиться по телефонам 79-34-02, 8-909-879-66-50 или 102.