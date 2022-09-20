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Попросил телефон и сбежал. В Омске разыскивают вора, обокравшего трех девушек

Вчера, 06:39
Фото: 1MI

В Омске объявили в розыск вора телефонов

Мужчина знакомился с девушками специально ради наживы.

Полиция объявила в розыск мужчину, который обокрал сразу трех девушек в разных кафе Октябрьского округа. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчина знакомился с посетительницами кафе и просил у них телефоны, якобы чтобы позвонить. После этого мужчина уходил из кафе и скрывался. 

Личность омича не установили, но возбудили в отношении него три уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Омичей, которые узнали мужчину на видео, просят обратиться по телефонам 79-34-02, 8-909-879-66-50 или 102.

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