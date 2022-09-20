Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко

По информации ведомства, после победы на муниципальных выборах Анна Степаненко вместе с коллегой по партии Натальей Астапчик устроила ссору с соседкой по подъезду и пыталась попасть к ней в квартиру. Омичка обратилась в полицию, и после этого Степаненко в грубой форме потребовала девушку «продать жилье и съехать».