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Новый рейс. Омичам станет проще летать в Шерегеш

Вчера, 10:56
Фото: 1MI

В начале октября из омского аэропорта начнут летать самолеты в Новокузнецк

Максимальная цена билета будет 3 тысячи рублей.

С 3 октября из омского аэропорта самолеты авиакомпании «Utair» начнут летать в Новокузнецк. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика. 

Рейсы запланированы по понедельникам и средам. Время вылета из Омска планируется в 11:50, а из Новокузнецка — в 16:05. Путь будет занимать 2 часа 25 минут. Цена билета варьируется от двух до трех тысяч рублей.

Напомним, что вчера в омский аэропорт экстренно приземлился самолет, который летел из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Причиной этому стало плохое самочувствие пилота. Во время посадки он скончался на борту воздушного судна.

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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Рейсы#Самолет#Новокузнецк
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