Новый рейс. Омичам станет проще летать в Шерегеш

С 3 октября из омского аэропорта самолеты авиакомпании «Utair» начнут летать в Новокузнецк. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика.
Рейсы запланированы по понедельникам и средам. Время вылета из Омска планируется в 11:50, а из Новокузнецка — в 16:05. Путь будет занимать 2 часа 25 минут. Цена билета варьируется от двух до трех тысяч рублей.
Напомним, что вчера в омский аэропорт экстренно приземлился самолет, который летел из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Причиной этому стало плохое самочувствие пилота. Во время посадки он скончался на борту воздушного судна.