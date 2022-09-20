Министр промышленности и торговли предложил россиянам оценить мясо из личинок мух

Денис Мантуров считает, что жители России должны поддержать новый тренд и изменить свое отношение к альтернативным мясным продуктам. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РБК и на заявление Мантурова в рамках форума Innofood в Сочи.
Вице-премьер признался, что сам пока адаптируется к предложениям производителей, использующих растительный белок. В их числе — компания Modern Food Technology, которая представила на выставке Innofood бургер с котлетой, изготовленной с добавлением концентрата личинки мух черной львинки.
Для Дениса Мантурова такая еда «удивительна». Он подчеркнул, что человек ко всему привыкает, и рассказал, что в качестве потребителя планирует «экспериментировать» с потреблением растительного мяса.