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Министр промышленности и торговли предложил россиянам оценить мясо из личинок мух

Вчера, 15:06
Фото: pxhere.com
По мнению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, россиянам следует добавлять в свой рацион больше растительного сырья, заменяя им животные белки.

Денис Мантуров считает, что жители России должны поддержать новый тренд и изменить свое отношение к альтернативным мясным продуктам. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РБК и на заявление Мантурова в рамках форума Innofood в Сочи.

Вице-премьер признался, что сам пока адаптируется к предложениям производителей, использующих растительный белок. В их числе — компания Modern Food Technology, которая представила на выставке Innofood бургер с котлетой, изготовленной с добавлением концентрата личинки мух черной львинки.

Для Дениса Мантурова такая еда «удивительна». Он подчеркнул, что человек ко всему привыкает, и рассказал, что в качестве потребителя планирует «экспериментировать» с потреблением растительного мяса. 

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