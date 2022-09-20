Издание «Агроинвестор» проведёт в Москве конференцию «Растениеводство России»

На конференции встретятся примерно 150 представителей компаний, обрабатывающих в Российской Федерации до 6 млн гектаров сельхозугодий, продавцов семян, техники, удобрений и не только. Участников форума ждет масштабная деловая программа. В ней будут прогнозы ведущих отраслевых экспертов, обсуждение наиболее актуальных проблем отрасли и многое другое, пишет newsnn.ru.
Напомним, буквально на днях кабмин обновил Стратегию развития АПК до 2030 года. Одной из задач данного плана является устойчивый среднегодовой рост производства в данном секторе экономики на уровне 3%. Согласно подсчетам специалистов, для получения такого результата потребуется примерно 900 млрд рублей в год.
Ключевой вклад в динамику сельхозпроизводства вносит как раз растениеводство, и в частности — выращивание зерновых культур. В 2022 году Россия обновила рекорд по валовому сбору пшеницы. Эксперты считают, что вероятность выхода на новый максимум по зерну в целом достаточно велика. При этом есть и оборотная сторона медали. Большой урожай снизил цены на зерновые, что на фоне роста затрат на их производство может снизить привлекательность данного бизнеса.
Спикеры бизнес-форума представят свои сценарии развития российской растениеводческой отрасли на ближайший год. Также будет обсуждаться государственная поддержка аграриев. Оценят эксперты и сбор основных культур в сезоне 2022–2023 годов. Кроме этого, они будут говорить о так называемых нишевых культурах, перспективных для российского рынка.
Будут обсуждаться нехватка средств производства, их удорожание и другие риски. Помимо этого, эксперты поговорят о новых технологиях и различных стартапах в сельхозпроизводстве, а также о возможном дефиците средств производства и снижении технологичности отрасли.