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Издание «Агроинвестор» проведёт в Москве конференцию «Растениеводство России»

Вчера, 13:11
Фото: piqsels.com
XV ежегодная отраслевая бизнес-конференция «Растениеводство России» стартует в Москве 23 сентября. Организатором является издание «Агроинвестор», официальным информационным партнером выступает холдинг 1MI.

На конференции встретятся примерно 150 представителей компаний, обрабатывающих в Российской Федерации до 6 млн гектаров сельхозугодий, продавцов семян, техники, удобрений и не только. Участников форума ждет масштабная деловая программа. В ней будут прогнозы ведущих отраслевых экспертов, обсуждение наиболее актуальных проблем отрасли и многое другое, пишет newsnn.ru.

Напомним, буквально на днях кабмин обновил Стратегию развития АПК до 2030 года. Одной из задач данного плана является устойчивый среднегодовой рост производства в данном секторе экономики на уровне 3%. Согласно подсчетам специалистов, для получения такого результата потребуется примерно 900 млрд рублей в год.

Ключевой вклад в динамику сельхозпроизводства вносит как раз растениеводство, и в частности — выращивание зерновых культур. В 2022 году Россия обновила рекорд по валовому сбору пшеницы. Эксперты считают, что вероятность выхода на новый максимум по зерну в целом достаточно велика. При этом есть и оборотная сторона медали. Большой урожай снизил цены на зерновые, что на фоне роста затрат на их производство может снизить привлекательность данного бизнеса.

Спикеры бизнес-форума представят свои сценарии развития российской растениеводческой отрасли на ближайший год. Также будет обсуждаться государственная поддержка аграриев. Оценят эксперты и сбор основных культур в сезоне 2022–2023 годов. Кроме этого, они будут говорить о так называемых нишевых культурах, перспективных для российского рынка.

Будут обсуждаться нехватка средств производства, их удорожание и другие риски. Помимо этого, эксперты поговорят о новых технологиях и различных стартапах в сельхозпроизводстве,  а также о возможном дефиците средств производства и снижении технологичности отрасли.

 

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