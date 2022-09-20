Издание «Агроинвестор» проведёт в Москве конференцию «Растениеводство России»

Ключевой вклад в динамику сельхозпроизводства вносит как раз растениеводство, и в частности — выращивание зерновых культур. В 2022 году Россия обновила рекорд по валовому сбору пшеницы. Эксперты считают, что вероятность выхода на новый максимум по зерну в целом достаточно велика. При этом есть и оборотная сторона медали. Большой урожай снизил цены на зерновые, что на фоне роста затрат на их производство может снизить привлекательность данного бизнеса.