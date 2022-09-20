Убил и похоронил заживо. Омич пытался смягчить приговор за отцеубийство

Когда омич понял, что отец все еще жив, подсудимый замотал его в одеяло, а затем зафиксировал вокруг тела веревку и трос, лишив того возможности самостоятельно выбраться. Затем он выкопал в снегу яму глубиной около метра, куда перетащил умирающего. После чего закопал яму с человеком снегом и землей. Смерть пожилого мужчины наступила только спустя 2-3 часа.