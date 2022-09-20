Убил и похоронил заживо. Омич пытался смягчить приговор за отцеубийство

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела апелляцию на приговор, который вынесли 55-летнему жителю деревни Озерка Исилькульского района. Он обвиняется в убийстве человека, который находился в беспомощном состоянии.
Трагедия произошла в середине февраля 2021 года. Мужчина поругался со своим 78-летним отцом и решил убить его. Злоумышленник толкнул пенсионера, из-за чего тот упал на пол и ударился головой о кровать. После чего нападавший ударил его молотком по голове и неким предметом по голове и телу.
Когда омич понял, что отец все еще жив, подсудимый замотал его в одеяло, а затем зафиксировал вокруг тела веревку и трос, лишив того возможности самостоятельно выбраться. Затем он выкопал в снегу яму глубиной около метра, куда перетащил умирающего. После чего закопал яму с человеком снегом и землей. Смерть пожилого мужчины наступила только спустя 2-3 часа.
Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы в виде года ограничения свободы. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляцию и оставила ее без удовлетворения, а приговор без изменения. Теперь приговор вступил в законную силу.