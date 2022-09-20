Из-за землетрясения в Мексике без электричества остались более миллиона человек

Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на данные сайта Европейского средиземноморского сейсмологического центра (ESMC), в результате без электричества остались более миллиона местных жителей.
Эпицентр землетрясения находился в 26 км от муниципалитета Коалькоман де Васкес Пальярес, на глубине в 10 км, в горной местности. Удар почувствовали жители нескольких регионов центра, запада и юга Мексики. В штате Колима один человек погиб — на него упала стена торгового центра.
Толчок случился спустя час после старта плановых учений по реагированию на землетрясения. Жители столицы Мексики услышали сигнал тревоги и покинули помещения. Всего было зафиксировано около 160 повторных толчков. В пяти регионах Мексики отключили электричество, без света остались 1,2 млн человек.