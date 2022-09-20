Из-за землетрясения в Мексике без электричества остались более миллиона человек

Эпицентр землетрясения находился в 26 км от муниципалитета Коалькоман де Васкес Пальярес, на глубине в 10 км, в горной местности. Удар почувствовали жители нескольких регионов центра, запада и юга Мексики. В штате Колима один человек погиб — на него упала стена торгового центра.