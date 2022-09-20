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Из-за землетрясения в Мексике без электричества остались более миллиона человек

Вчера, 15:02
Фото: piqsels.com
В Мексике в штате Мичоакан произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла.

Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на данные сайта Европейского средиземноморского сейсмологического центра (ESMC), в результате без электричества остались более миллиона местных жителей.

Эпицентр землетрясения находился в 26 км от муниципалитета Коалькоман де Васкес Пальярес, на глубине в 10 км, в горной местности. Удар почувствовали жители нескольких регионов центра, запада и юга Мексики. В штате Колима один человек погиб — на него упала стена торгового центра.

Толчок случился спустя час после старта плановых учений по реагированию на землетрясения. Жители столицы Мексики услышали сигнал тревоги и покинули помещения. Всего было зафиксировано около 160 повторных толчков. В пяти регионах Мексики отключили электричество, без света остались 1,2 млн человек.

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