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Больше нормы в 1 000 раз. В Омской области обнаружили свалку с бактериями

Вчера, 07:09
Фото: www.rsn-omsk.ru

В Омской области обнаружили свалку с превышением содержания бактерий в 1000 раз

На участке, предназначенном для пашни, не только складировали, но и сжигали опасные отходы.

В Черлакском районе Омской области специалисты Россельхознадзора обнаружили свалку на сельскохозяйственных землях. Как рассказали в пресс-службе ведомства, свалка занимала 2.9 Га земли, которые считаются пашней.

«На сельскохозяйственных угодьях с видом разрешенного использования „пашня“ был размещен мусор: пластиковые пакеты, вещи, бутылки из стекла, старые шины, а также отходы животноводства в виде перепревшего и подстилочного навоза», — рассказали в ведомстве.

Месяц назад, 17 августа 2022 года, специалисты отобрали почву со свалки, и в результате в земле обнаружилось превышение норматива загрязнения почвы колиформными  бактериями и энтерококками в 1 000 раз.

Вдобавок к этому специалисты выяснили, что на свалке не только складируются, но и сжигаются отходы производства и потребления, при этом противопожарной опашки он не имеет. А вот по назначению участок не используется: земля поросла осотом, полынью и лебедой на полметра.

Собственником участка под свалкой оказалась администрация Елизаветинского сельского поселения. Управление Россельхознадзора по Омской области объявило администрации предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а информацию о нарушениях специалисты направили в Министерство природных ресурсов и экологии региона, в Управление Росреестра по Омской области.

Также в адрес администрации Елизаветинского сельского поселения готовится претензия на ликвидацию свалки в добровольном порядке, уточнили в пресс-службе ведомства.

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Свалка#Мусор
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