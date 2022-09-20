Больше нормы в 1 000 раз. В Омской области обнаружили свалку с бактериями

В Черлакском районе Омской области специалисты Россельхознадзора обнаружили свалку на сельскохозяйственных землях. Как рассказали в пресс-службе ведомства, свалка занимала 2.9 Га земли, которые считаются пашней.
«На сельскохозяйственных угодьях с видом разрешенного использования „пашня“ был размещен мусор: пластиковые пакеты, вещи, бутылки из стекла, старые шины, а также отходы животноводства в виде перепревшего и подстилочного навоза», — рассказали в ведомстве.
Месяц назад, 17 августа 2022 года, специалисты отобрали почву со свалки, и в результате в земле обнаружилось превышение норматива загрязнения почвы колиформными бактериями и энтерококками в 1 000 раз.
Вдобавок к этому специалисты выяснили, что на свалке не только складируются, но и сжигаются отходы производства и потребления, при этом противопожарной опашки он не имеет. А вот по назначению участок не используется: земля поросла осотом, полынью и лебедой на полметра.
Собственником участка под свалкой оказалась администрация Елизаветинского сельского поселения. Управление Россельхознадзора по Омской области объявило администрации предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а информацию о нарушениях специалисты направили в Министерство природных ресурсов и экологии региона, в Управление Росреестра по Омской области.
Также в адрес администрации Елизаветинского сельского поселения готовится претензия на ликвидацию свалки в добровольном порядке, уточнили в пресс-службе ведомства.