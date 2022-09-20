Бизнес-омбудсмен Минеева: Оборот МСП в Москве вырос на 33%

По данным московского департамента экономической политики и развития, самые большие обороты традиционно зафиксированы в торговой отрасли. На долю МСП в этом году пришлось 913 миллиардов рублей. Это примерно 36% выручки, что на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Владельцы объектов гостиничного бизнеса и общепита за восемь месяцев увеличили свои доходы до 287,3 миллиарда рублей, что на 66,2% больше прошлогодних показателей.