Бизнес-омбудсмен Минеева: Оборот МСП в Москве вырос на 33%

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что это хорошие показатели.
Бизнес-омбудсмен отметила рост оборотов в торговой отрасли. Из-за ухода с российского рынка зарубежных ретейлеров в некоторых отраслях произошло замещение, стали появляться новые товары и услуги. Положительные сдвиги произошли и в сфере общепита благодаря успешным стартапам в разных сегментах, пишет newsnn.ru.
По словам Владимира Ефимова, замглавы Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, на сегодняшний день роль МСП в экономике Москвы возросла, для москвичей появляются новые рабочие места.
Ефимов уточнил, что в августе текущего года доля МСП в общем обороте торговой отрасли и сферы услуг составила 23,5%. В прошлом году этот показатель составлял 21,8%.
Каждый месяц прирост выручки московских предпринимателей в среднем составлял 30% по сравнению с аналогичными месяцами 2021 года. Объем продаж за август достиг 341,7 миллиарда рублей. Рекордным был июнь – 362,3 миллиарда рублей. Это на 1,8% больше самого высокого показателя за 2021 год, который был зафиксирован в сентябре.
По данным московского департамента экономической политики и развития, самые большие обороты традиционно зафиксированы в торговой отрасли. На долю МСП в этом году пришлось 913 миллиардов рублей. Это примерно 36% выручки, что на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Владельцы объектов гостиничного бизнеса и общепита за восемь месяцев увеличили свои доходы до 287,3 миллиарда рублей, что на 66,2% больше прошлогодних показателей.
В культурной и спортивной отраслях оборот малого и среднего бизнеса увеличился до 87,6 миллиарда рублей, то есть в 2,1 раза. Образовательные учреждения за этот же период заработали 30,3 миллиарда рублей, а предприятия в сфере транспорта и логистики – 104,8 миллиарда рублей, то есть нарастили свои обороты на 62,1%, уточнили в департаменте.
Общая выручка строительных организаций с начала года составила 61,9 миллиарда рублей, что на 53% больше, чем в 2021 году. Компании из индустрии красоты заработали 42,8 миллиарда рублей, нарастив таким образом свои доходы на 39,8%.