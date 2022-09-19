"За каждого душа болит": военная медсестра о работе с пациентами на Донбассе

Помню, поначалу было у него страх, конечно, что «это все, все пропало». Мы его подбадривали, что есть современные протезы, жизнь не кончилась, надо только ее изменить под себя и новые условия. В целом, помогло. Конечно, потом будет протез, должно быть все хорошо. На это просто нужны время и большая работа психологов. Вот такие вещи, конечно, все равно через себя пропускаешь, невольно представляешь, как бы ты себя вел на их месте. А они совсем молодые, моложе меня.