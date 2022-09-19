Вот и лето прошло. После жары в Омск внезапно нагрянет сильное похолодание

В четверг, 22 сентября, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха составит +16…+27 градусов. В пятницу, 23 сентября, в город придет похолодание до +8…+16 градусов. В субботу, 24 сентября, станет еще холоднее — +3…+11 градусов. В воскресенье, 25 сентября, столбик термометра покажет + 1…+11 градусов.