Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вот и лето прошло. После жары в Омск внезапно нагрянет сильное похолодание

Вчера, 02:35
Фото: 1MI

В Омске после бабьего лета резко похолодает до +1

В ближайшую неделю в омичей ждут внезапные погодные перепады.

Сегодня, 19 сентября, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха составит +9…+24 градуса. Завтра, 20 сентября, столбик термометра поднимется до +15…+27 градусов. В среду, 21 сентября, будет жарко до +17…+28 градусов.

В четверг, 22 сентября, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха составит +16…+27 градусов. В пятницу, 23 сентября, в город придет похолодание до +8…+16 градусов. В субботу, 24 сентября, станет еще холоднее — +3…+11 градусов. В воскресенье, 25 сентября, столбик термометра покажет + 1…+11 градусов.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10