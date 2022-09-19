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В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота

Вчера, 07:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Самолет совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту под управлением второго пилота.

Омский аэропорт накануне, 18 сентября, принял самолет из Новокузнецка, который следовал в Санкт-Петербург. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, во время полета капитану воздушного судна стало плохо. Посадить самолет в ближайшем аэропорту удалось второму пилоту.

Как сообщили Городу55 в пресс-службе областного минздрава, машина скорой прибыла за 10 минут до посадки самолета, но оказать помощь не получилось - пилот скончался до приземления воздушного судна. 

Известно, что полет выполняла авиакомпания «Икар» на самолете B-737-800. Вылет в пункт назначения был назначен на утро понедельника, 19 сентября.

#Омск#Общество#Новости#Омская область#Самолет#Смерть#Пилот#Ольга Акамова
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