В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота

Омский аэропорт накануне, 18 сентября, принял самолет из Новокузнецка, который следовал в Санкт-Петербург. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, во время полета капитану воздушного судна стало плохо. Посадить самолет в ближайшем аэропорту удалось второму пилоту.