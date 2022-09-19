В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота

Омский аэропорт накануне, 18 сентября, принял самолет из Новокузнецка, который следовал в Санкт-Петербург. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, во время полета капитану воздушного судна стало плохо. Посадить самолет в ближайшем аэропорту удалось второму пилоту.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе областного минздрава, машина скорой прибыла за 10 минут до посадки самолета, но оказать помощь не получилось - пилот скончался до приземления воздушного судна.
Известно, что полет выполняла авиакомпания «Икар» на самолете B-737-800. Вылет в пункт назначения был назначен на утро понедельника, 19 сентября.