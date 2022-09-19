В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова

Получив отказ, трое других фигурантов в сентябре 2022 года поехали в Новосибирскую область, где у фермера находились несколько участков земли. Там они арендовали жилье и купили автомобиль «ВАЗ-2106», а затем отправились на земли фермера, чтобы поджечь сельскохозяйственную технику. Однако техники на месте не оказалось, и фигуранты решили сжечь все посевы.