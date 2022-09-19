В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». Материалы для возбуждения дела предоставили УФСБ России по Омской области, уточнили в ведомстве.
Фигурантами дела стали восемь человек из Омска и Екатеринбурга. В пресс-службе регионального УФСБ уточнили, что все они состоят в межэтническом межрегиональном организованном преступном сообществе. Одним из фигурантов дела, по информации «Коммерческих вестей», стал заместитель председателя местной Чечено-Ингушской диаспоры Альви Джабраилов. Информацию также подтвердил источник Города55.
По информации силовиков, в августе 2022 года пятеро фигурантов дела приехали на встречу к главе сельскохозяйственного предприятия, офис которого находится в центре города. Они потребовали 20 млн рублей, угрожая уничтожить его имущество.
Получив отказ, трое других фигурантов в сентябре 2022 года поехали в Новосибирскую область, где у фермера находились несколько участков земли. Там они арендовали жилье и купили автомобиль «ВАЗ-2106», а затем отправились на земли фермера, чтобы поджечь сельскохозяйственную технику. Однако техники на месте не оказалось, и фигуранты решили сжечь все посевы.
В минувший четверг, 15 сентября, сотрудники спецподразделения УФСБ России по Омской области при силовой поддержке Росгвардии задержали всех фигурантов дела. Куйбышевский районный суд арестовал всех фигурантов на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе омской полиции.