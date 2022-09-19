Удобные технологии. В омском автобусе появились «электронные кондукторы»

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о техническом переоснащении городских автобусов. Так, в трех автобусах на маршруте № 78 появились валидаторы — приспособления для бесконтактной и безналичной оплаты проезда.
Оплатить проезд можно банковской картой, проездным билетом «Омка», «Единой картой» и банковским приложением при помощи телефона с функцией NFC. Отмечается, что возможность оплаты проезда наличными также сохранится, заплатить за проезд в этом случае можно будет у водителя.
В мэрии заверили, что система уже работает, сбоев в работе терминалов не зафиксировано. Валидаторы позволят ускорить обслуживание пассажиров и обезопасить их, так как не нужно будет идти к кондуктору, чтобы заплатить за проезд. В ближайшее время планируется оборудовать валидаторами еще девять автобусов