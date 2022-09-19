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Удобные технологии. В омском автобусе появились «электронные кондукторы»

Вчера, 05:12
Фото: мэрия Омска

В омских автобусах установили валидаторы

Новое приспособление позволяет оплачивать проезд бесконтактно.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о техническом переоснащении городских автобусов. Так, в трех автобусах на маршруте № 78 появились валидаторы — приспособления для бесконтактной и безналичной оплаты проезда.

Оплатить проезд можно банковской картой, проездным билетом «Омка», «Единой картой» и банковским приложением при помощи телефона с функцией NFC. Отмечается, что возможность оплаты проезда наличными также сохранится, заплатить за проезд в этом случае можно будет у водителя.

В мэрии заверили, что система уже работает, сбоев в работе терминалов не зафиксировано. Валидаторы позволят ускорить обслуживание пассажиров и обезопасить их, так как не нужно будет идти к кондуктору, чтобы заплатить за проезд. В ближайшее время планируется оборудовать валидаторами еще девять автобусов

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Валидатор#Автобус#Общественный транспорт
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