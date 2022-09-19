Сотни футбольных полей. Стало известно, сколько омской земли пропадает под мусором

Россельхознадзор посчитал, сколько свалок в Омской области. На данный момент насчитывают 130 скопищ мусора, которые занимают около 250 га земли сельскохозяйственного назначения. Отметим, на этой площади, занятой свалками мусора, можно было бы разместить 500 футбольных полей.
Всего за пять лет с 2017 года в регионе обнаружили 186 свалок. В масштабах территорий это 415 га — или 800 футбольных полей. Все они располагались на землях сельхозназначения.
Проблема ликвидации свалок для региона остается острой в связи с тем, что в регионен до сих пор нет объектов размещения отходов, оборудованных в соответствии с действующим законодательством, - их планируют возвести только к 2024 году, сообщают в ведомстве.
В некоторых случаях земли незаконно передают под свалки. Например, администрация Бекишевского сельского поселения в Тюкалинском районе отдала под мусор участок сельхозназначения площадью 2.1 га. После вмешательства Россельхознадзора категорию земли заставили изменить, а свалку, которую пытались узаконить, ликвидировать.