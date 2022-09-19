Россия и Мьянма выстроят экономические отношения

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные, озвученные российским президентом на ВЭФ-2022, объем торгово-экономических связей между двумя странами вырос в 2,4 раза в первом полугодии этого года.
Путин назвал Мьянму давним, надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. При этом можно отметить позитивное развитие отношений между двумя странами. Он озвучил это на встрече с премьер-министром Мьянмы.
На ВЭФ состоялась обсуждение Антоном Кобяковы с Мин Аун Хлайном возможности участия Республики Союз Мьянма на Восточном экономическом форуме, который пройдет в будущем году. На нем Мьянма может быть страной-гостем. Кроме того, планируется провести совместные мероприятия, посвященные 75-летию с того дня, когда были установлены дипломатические отношения.
По словам Мин Аун Хлайна, речь идет о практических решениях и поставках, способствующих тому, чтобы рос товарооборот между двумя странами. А участие Мьянмы в роли страны-гостя ВЭФ-2023 перспективно с точки зрения широкой демонстрации инвестиционных возможностей Мьянмы. Это сможет увидеть бизнес-сообщество всей планеты. В то же время использование порта „Владивосток“ и железнодорожной инфраструктуры создаст новые точки, позволяющие развивать отношения между двумя странами с максимальной интеграцией в повестку.
3 августа они подписали обновленную стратегию экономического сотрудничества. Мьянме интересны поставки такого товара, как российский сжиженный природный газ и другие энергоносители. Есть интерес и в том, чтобы больше были представлены там российские нефте- и газодобывающие компании.
По словам Кобякова, РФ - ключевой поставщик энергоносителей и сельскохозяйственной продукции в Мьянму. И есть возможность серьезной диверсификации торговли между РФ и АСЕАН, с которым Россия начала сотрудничать в больших масштабах в 1996 году. Все это время позиция этого блока, что касается ключевых глобальных и региональных проблем, всегда была близка России, и можно отметить динамичное развитие отношений.
За то время, что установились дипломатические отношения между двумя странами, свыше семи тысяч жителей Мьянмы смогли получить образование в РФ. И 500 из них занимаются научной деятельностью. Это говорит об особых дружеских отношениях между двумя странами.
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