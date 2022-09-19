Россия и Мьянма выстроят экономические отношения

По словам Кобякова, РФ - ключевой поставщик энергоносителей и сельскохозяйственной продукции в Мьянму. И есть возможность серьезной диверсификации торговли между РФ и АСЕАН, с которым Россия начала сотрудничать в больших масштабах в 1996 году. Все это время позиция этого блока, что касается ключевых глобальных и региональных проблем, всегда была близка России, и можно отметить динамичное развитие отношений.