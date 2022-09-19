Репетиторы подтвердили свое намерение повысить стоимость своих услуг

Репетитор Михаил Ульянов в разговоре отметил, что такая ситуация может привести к тому, что на рынке останутся самые дорогие репетиторы, стоимостью 10-15 тыс. рублей в час, а студенты и учителя-репетиторы уйдут. Таким образом малообеспеченные граждане и представители среднего класса вообще не смогут себе позволить репетиторов.