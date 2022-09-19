Репетиторы подтвердили свое намерение повысить стоимость своих услуг

Как сообщает NEWS.ru, значительная часть репетиторов уже повышает стоимость своих услуг в среднем на 20-40%, еще более половины репетиторов (58%) планируют повысить тарифы в скором времени.
Помимо роста цен, частные педагоги намерены увеличить количество часов работы. Они объясняют свое решение низкими доходами и повышением цен в магазинах. Также, представители рынка отметили, что часть репетиторов повышают цены просто вслед за коллегами.
Эксперты при этом отмечают, что существенная доля репетиторов уже достигла ценового максимума и при дальнейшей повышении стоимости их клиенты просто откажутся от дополнительных занятий.
Репетитор Михаил Ульянов в разговоре отметил, что такая ситуация может привести к тому, что на рынке останутся самые дорогие репетиторы, стоимостью 10-15 тыс. рублей в час, а студенты и учителя-репетиторы уйдут. Таким образом малообеспеченные граждане и представители среднего класса вообще не смогут себе позволить репетиторов.