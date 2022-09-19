Попытался защитить и погиб сам. Омич заступился за девушку и напоролся на нож

Проверка показала, что причастным к убийству может быть 29-летний омич, который живет в соседнем доме. Около двух часов ночи субботы, 17 сентября, пострадавший вместе с другом во дворе заметили плачущую девушку. Парни заступились за нее перед ее супругом, но в итоге один из них пострадал сам.