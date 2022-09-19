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Попытался защитить и погиб сам. Омич заступился за девушку и напоролся на нож

Вчера, 08:50
Фото: 1MI

В Омске мужчина убил прохожего, который заступился за девушку

Тело парня с ножевым ранением нашли в подъезде дома в Нефтяниках.

Об убийстве, которое произошло во дворе дома на улице Энтузиастов в Омске, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области. В подъезде дома нашли тело 21-летнего парня с ножевым ранением. По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Проверка показала, что причастным к убийству может быть 29-летний омич, который живет в соседнем доме. Около двух часов ночи субботы, 17 сентября, пострадавший вместе с другом во дворе заметили плачущую девушку. Парни заступились за нее перед ее супругом, но в итоге один из них пострадал сам.

У 29-летнего мужчины оказался с собой нож, которым во время разборок он ударил прохожего в грудь. Ранение оказалось смертельным, помочь парню не смогли.

Отмечается, что проводятся следственные действия, во время которых должны установить все обстоятельства случившегося.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Убийство#Тело#Труп#Парень#Подъезд
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