Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске

На сайте «Авангарда» стартовала продажа билетов на домашние матчи, которые будут проходить на новой G-Drive «Арене» с октября. Первая игра, куда можно купить билеты, — встреча «Авангарда» с «Металлургом» 8 октября. Минимальная стоимость — 490 рублей, максимальная — 1790 рублей, в зависимости от сектора.
Цены также зависят от соперника, с которым будет встречаться омская команда. Например, на матч с «Амуром» билеты можно купить от 200 до 990 рублей. На матчи с «Адмиралом», Северсталью» — от 290 до 1190 рублей, с «Барысом» — от 190 до 990 рублей.
Пока в продаже билеты только на октябрьские матчи «ястребов».
А вот на матче открытия 1 октября — «Сибирском дерби» — свободной продажи билетов вообще не будет. В клубе сообщили, что на фоне ажиотажа их будут продавать по результатам жеребьевки — по предварительным заявкам. На первый матч «Авангарда» на новой арене по итогам жеребьевки билеты будут стоить от 790 до 5990 рублей.