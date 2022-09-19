Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске

Вчера, 16:10
Фото: gdrivearena

«Авангард» открыл продажу билетов на матчи на новой арене в Омске

Цены, в зависимости от сектора и матча, варьируются от 190 до 1790 рублей.

На сайте «Авангарда» стартовала продажа билетов на домашние матчи, которые будут проходить на новой G-Drive «Арене» с октября. Первая игра, куда можно купить билеты, — встреча «Авангарда» с «Металлургом» 8 октября. Минимальная стоимость — 490 рублей, максимальная — 1790 рублей, в зависимости от сектора.

Цены также зависят от соперника, с которым будет встречаться омская команда. Например, на матч с «Амуром» билеты можно купить от 200 до 990 рублей. На матчи с «Адмиралом», Северсталью» — от 290 до 1190 рублей, с «Барысом» — от 190 до 990 рублей.

Пока в продаже билеты только на октябрьские матчи «ястребов».

А вот на матче открытия 1 октября — «Сибирском дерби» — свободной продажи билетов вообще не будет. В клубе сообщили, что на фоне ажиотажа их будут продавать по результатам жеребьевки — по предварительным заявкам. На первый матч «Авангарда» на новой арене по итогам жеребьевки билеты будут стоить от 790 до 5990 рублей.

#Екатерина Чаплинская#Спорт#Новости#Авангард#Хоккей
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35