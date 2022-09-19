Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске

А вот на матче открытия 1 октября — «Сибирском дерби» — свободной продажи билетов вообще не будет. В клубе сообщили, что на фоне ажиотажа их будут продавать по результатам жеребьевки — по предварительным заявкам. На первый матч «Авангарда» на новой арене по итогам жеребьевки билеты будут стоить от 790 до 5990 рублей.