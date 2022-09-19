Победа за победой. Омичка Марина Ковалева выиграла в Московском марафоне

Как сообщили в минспорта Омской области, мастер спорта России международного класса преодолела дистанцию в 42 километра и 195 метров с результатом 2:29.08. Девушка призналась, что до личного рекорда ей не хватило нескольких секунд, но результат все равно ее порадовал.