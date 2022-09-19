Опубликована расширенная деловая программа форума “Российская энергетическая неделя”

В этом году программа форума включает в себя около 40 деловых мероприятий, объединенных в тематические блоки: “Мировые рынки: сотрудничество для развития”; “Технологический суверенитет и цифровая трансформация”; “Новые решения для топливно-энергетического комплекса”; “Социальная сфера”; “Экология и климат”; “Международные встречи”. Кроме того, на форуме предполагается вручение двух международных премий. По завершении Российской энергетической недели - 2022 пройдет Молодежный день. Об этом пишет oilcapital.ru.
“Стабильность энергетического обеспечения, налаживание крепких цепочек поставок и поиск новых регионов роста спроса - эти и многие другие вызовы все чаще возникают перед мировым энергетическим сообществом, - рассказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. - Международный форум “Российская энергетическая неделя” снова соберет на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнеров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики. На площадке форума в диалоге с нашими зарубежными партнерами мы также затронем перспективы технологического развития и климатическую повестку”.
Традиционно на мероприятии соберутся отечественные и международные представители отрасли, органов государственной власти и бизнес-сообществ. Им предстоит обсудить широкий перечень вопросов, касающихся глобальной энергетической повестки, а также проанализировать текущую ситуацию на международных рынках. Кроме того, эксперты поделятся прогнозами на будущее, а также взглядами на решение наиболее важных вопросов, стоящих перед отраслью сегодня.
По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2022 Антона Кобякова, в нынешней ситуации глобального международного кризиса очень важным принципом для дальнейшего развития является сотрудничество государств. “Поэтому большая часть программы посвящена вопросам международной повестки”, - добавил Кобяков.
Форум организован Фонд Росконгресс совместно с Министерством энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
Официальным информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI.