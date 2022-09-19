Опубликована расширенная деловая программа форума “Российская энергетическая неделя”

“Стабильность энергетического обеспечения, налаживание крепких цепочек поставок и поиск новых регионов роста спроса - эти и многие другие вызовы все чаще возникают перед мировым энергетическим сообществом, - рассказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. - Международный форум “Российская энергетическая неделя” снова соберет на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнеров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики. На площадке форума в диалоге с нашими зарубежными партнерами мы также затронем перспективы технологического развития и климатическую повестку”.