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Омский «Авангард» одержал вторую победу подряд

Вчера, 16:46
Фото: ХК "Авангард"
В гостях «ястребы» обыграли челябинский «Трактор» со счетом 3:1.

После неудачного старта и пяти подряд проигрышей омский «Авангард» одержал вторую подряд победу, обыграв в Челябинске местный «Трактор».

Счет на третьей минуте второго периода в большинстве открыл форвард омичей Сергей Толчинский с передач Рида Буше и Корбана Найта. Через две минуты также в большинстве счет удвоил уже сам Рид Буше с передач Сергея Толчинского и Корбана Найта.

В начале третьего периода шайбу в ворота «Трактора» забросил Алексей Береглазов с передачи Дамира Шарипзянова.

Однако за пять минут до завершения матча Владимир Ткачев с передач Романа Манухова и Ильи Карпухина смог пробить ворота Василия Демченко. 

Итоговый счет: 3:1 в пользу омичей.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Челябинск#Авангард#Хоккей#КХЛ
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