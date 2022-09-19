Омский «Авангард» одержал вторую победу подряд

Счет на третьей минуте второго периода в большинстве открыл форвард омичей Сергей Толчинский с передач Рида Буше и Корбана Найта. Через две минуты также в большинстве счет удвоил уже сам Рид Буше с передач Сергея Толчинского и Корбана Найта.