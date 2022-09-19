Омский «Авангард» одержал вторую победу подряд

После неудачного старта и пяти подряд проигрышей омский «Авангард» одержал вторую подряд победу, обыграв в Челябинске местный «Трактор».
Счет на третьей минуте второго периода в большинстве открыл форвард омичей Сергей Толчинский с передач Рида Буше и Корбана Найта. Через две минуты также в большинстве счет удвоил уже сам Рид Буше с передач Сергея Толчинского и Корбана Найта.
В начале третьего периода шайбу в ворота «Трактора» забросил Алексей Береглазов с передачи Дамира Шарипзянова.
Однако за пять минут до завершения матча Владимир Ткачев с передач Романа Манухова и Ильи Карпухина смог пробить ворота Василия Демченко.
Итоговый счет: 3:1 в пользу омичей.