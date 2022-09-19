Омская учительница стала жертвой ограбления, пока делала домашние дела

Жительница Павлоградского района стала жертвой кражи в собственном доме. Женщина живет в селе Тихвинка и работает учителем в местной школе.
Вечером сельчанка занималась делами по хозяйству, когда к ней в дом проник 39-летний мужчина. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина занята, поэтому пробрался в гостиную и похитил из ее сумки кошелек с деньгами и банковскими картами.
Мужчина потратил деньги на свои нужды, а также заплатил за покупки по чужой карте. Ранее он уже был судимым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.