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Омская учительница стала жертвой ограбления, пока делала домашние дела

Вчера, 03:49
Фото: 1MI

В Омской области вор-рецидивист обокрал учительницу

Мужчина проник домой к женщине и украл у нее деньги и банковские карты.

Жительница Павлоградского района стала жертвой кражи в собственном доме. Женщина живет в селе Тихвинка и работает учителем в местной школе.

Вечером сельчанка занималась делами по хозяйству, когда к ней в дом проник 39-летний мужчина. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина занята, поэтому пробрался в гостиную и похитил из ее сумки кошелек с деньгами и банковскими картами.

Мужчина потратил деньги на свои нужды, а также заплатил за покупки по чужой карте. Ранее он уже был судимым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Вероника Жукова#Происшествия#Омская область#Новости#Полиция#Учитель
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