Омская учительница стала жертвой ограбления, пока делала домашние дела

Вечером сельчанка занималась делами по хозяйству, когда к ней в дом проник 39-летний мужчина. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина занята, поэтому пробрался в гостиную и похитил из ее сумки кошелек с деньгами и банковскими картами.