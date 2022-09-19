В Омске обанкротился кооператив дольщиков, пострадавших из-за фирмы Шушубаева

Арбитражный суд Омской области по требованию Фонда развития территорий признал банкротом ЖСК «Яснополянский», который должен был своими силами закончить строительство пятиэтажного недостроя в микрорайоне «Ясная Поляна». Речь идет о жилом доме, который строила компания «РоКаС» осужденного депутата Хабулды Шушубаева. Застройщик обанкротился, стройка была заморожена. В 2021 году было решено не возобновлять строительство, а выплатить дольщикам компенсации.
В отношении ЖСК ввели конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначили Виталия Литвина из Омска. Согласно документам суда, сумма исковых требований составляет 500 тыс рублей, а реестр требований кредиторов будет открыт до 24 ноября этого года.
Тяжба о банкротстве тянулась с 31 марта 2022 года. В качестве третьих лиц в судебном процессе участвовали представители региональных налоговой, Росреестра и ГУ госстройнадзора и государственной экспертизы.