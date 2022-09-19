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В Омске обанкротился кооператив дольщиков, пострадавших из-за фирмы Шушубаева

Вчера, 09:23
Фото: 1MI

Кооператив дольщиков долгостроя в «Ясной поляне» под Омском признали банкротом

Исполнительное производство продлится не меньше года.

Арбитражный суд Омской области по требованию Фонда развития территорий признал банкротом ЖСК «Яснополянский», который должен был своими силами закончить строительство пятиэтажного недостроя в микрорайоне «Ясная Поляна». Речь идет о жилом доме, который строила компания «РоКаС» осужденного депутата Хабулды Шушубаева. Застройщик обанкротился, стройка была заморожена. В 2021 году было решено не возобновлять строительство, а выплатить дольщикам компенсации.

В отношении ЖСК ввели конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначили Виталия Литвина из Омска. Согласно документам суда, сумма исковых требований составляет 500 тыс рублей, а реестр требований кредиторов будет открыт до 24 ноября этого года.

Тяжба о банкротстве тянулась с 31 марта 2022 года. В качестве третьих лиц в судебном процессе участвовали представители региональных налоговой, Росреестра и ГУ госстройнадзора и государственной экспертизы.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Банкрот#Банкротство#Дольщики#Строительство#Хабулда Шушубаев
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