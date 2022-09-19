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Такой подход к организации работы не новость для города Омска и широко применяется в России. К основным преимуществам данной системы можно отнести то, что окончание триместра не совпадает с каникулярным временем, поэтому у ребят есть возможность ликвидировать возникшие образовательные пробелы. Выбор триместровой системы обучения находится в компетенции самих образовательных учреждений, это не нужно утверждать с инстанциями. Перевод абсолютно всех школ города департаментом образования на эту систему не планируется. Ученики отдыхают в соответствии с годовым календарным графиком, рекомендуемым департаментом образования

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