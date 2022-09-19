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Когда начинаются осенние каникулы у омских школьников?

Вчера, 11:26
Фото: obrnadzor.gov.ru
Когда начинаются осенние каникулы у омских школьников?
Несмотря на то, что учебный год только начался, многие ученики уже задумались об осенних каникулах в школе. Омичи отдохнут уже в октябре. Подробнее — в нашем материале.

Каникулы по четвертям и триместрам

Осенние каникулы уже не за горами, для некоторых ребят они состоятся аж дважды. Все дело в новой системе обучения, которую применяют во многих омских школах.

В прошлом все российские школьники уходили на каникулы в одно и то же время. И такой порядок казался незыблемым. Но с 2013 года власти внесли коррективы в образовательный процесс, точнее, решили дать учебным заведениям больше возможностей и свободы выбора.

Так, закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что общий период отдыха для школьников в течение учебного года должен составлять не менее 30 дней. Это требование нужно строго соблюдать, а вот даты каникул руководство общеобразовательных заведений может устанавливать согласно внутреннему приказу.

С того момента некоторые российские школы стали отказываться от четвертной системы образования и переходить на триместры (модульная система обучения). Всего в учебном году три триместра, каждый из которых длится 10-12 недель. Внутри триместров запланированы каникулы, чтобы дети не уставали за долгий период обучения. В целом у школьников, учащихся по триместрам, есть два периода осенних каникул, два периода зимних, одни весенние и одни традиционные летние каникулы.   

Таким образом, сейчас Минпросвещения объявляет даты отдыха для учащихся по четвертям и для учащихся по триместрам.

Каникулы по четвертям и триместрам
Фото: 1MI

Рас­пи­са­ние каникул на 2022–2023 год

Так, уже в середине сентября Министерство просвещения РФ опубликовало даты каникул в 2022-2023 учебном году.

В тех омских школах, где обучение ведется по четвертям, осенние каникулы начнутся 29 октября и продлятся по 6 ноября 2022 года. Зимние стартуют в канун Нового года — 31 декабря 2022 года и закончатся 8 января 2023 года. Весенние — с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.

В школах, перешедших на систему триместров, каникул больше, но они чуть короче. Осенние продлятся с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября 2022 года. Зимние — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и с 20 по 26 февраля 2023 года. Весенние — с 3 по 9 апреля 2023 года.

Напомним, что в Омской области на систему школьного обучения по триместрам перешли более 20 общеобразовательных учреждений.

В департаменте образования омской мэрии объяснили: 

«Такой подход к организации работы не новость для города Омска и широко применяется в России. К основным преимуществам данной системы можно отнести то, что окончание триместра не совпадает с каникулярным временем, поэтому у ребят есть возможность ликвидировать возникшие образовательные пробелы. Выбор триместровой системы обучения находится в компетенции самих образовательных учреждений, это не нужно утверждать с инстанциями. Перевод абсолютно всех школ города департаментом образования на эту систему не планируется. Ученики отдыхают в соответствии с годовым календарным графиком, рекомендуемым департаментом образования».
Рас­пи­са­ние каникул на 2022–2023 год
Фото: объясняем.рф
#Школа#Школьники#Дети#Осень
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