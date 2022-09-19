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Эксперт сообщил, чем опасно применение сосудосуживающих капель для носа

Вчера, 08:06
Фото: piqsels.com
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов рассказал, что капли для носа способны быстро снять отек слизистых и облегчить носовое дыхание, однако при этом они оказывают негативное воздействие на организм.

В частности, по словам специалиста, капли, обладающие сосудосуживающим эффектом, могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе. Об этом пишет iz.ru. 

Гаврилов пояснил, что сосудосуживающие препараты для носа вызывают также сужение сосудов мозга, что в свою очередь приводит к возникновению головных болей, ухудшению памяти и снижению концентрации внимания. Немалый риск влечет за собой и проглатывание таких капель - это может спровоцировать спазмы сосудов в органах системы пищеварения. И наконец, сосудосуживающие капли нередко вызывают привыкание, вследствие чего человек без регулярного применения препарата не может нормально дышать носом.

Врач отметил, что для минимизации последствий применения таких капель в период болезни врач должен подробно рассказать пациенту о побочных эффектах и четко обозначить срок безопасного использования лекарства, подчеркнул Михаил Гаврилов.

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