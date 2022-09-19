Эксперт сообщил, чем опасно применение сосудосуживающих капель для носа

Гаврилов пояснил, что сосудосуживающие препараты для носа вызывают также сужение сосудов мозга, что в свою очередь приводит к возникновению головных болей, ухудшению памяти и снижению концентрации внимания. Немалый риск влечет за собой и проглатывание таких капель - это может спровоцировать спазмы сосудов в органах системы пищеварения. И наконец, сосудосуживающие капли нередко вызывают привыкание, вследствие чего человек без регулярного применения препарата не может нормально дышать носом.