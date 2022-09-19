Арест Альви Джабраилова, смерть пилота и валидаторы в автобусах. Омск в понедельник

Новость №3. Теперь в некоторых омских автобусах появились валидаторы - приспособления для бесконтактной и безналичной оплаты проезда. Они позволят ускорить обслуживание пассажиров, так как не нужно будет идти к кондуктору, чтобы заплатить за проезд.