Арест Альви Джабраилова, смерть пилота и валидаторы в автобусах. Омск в понедельник

Новость №1. Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали заместителя председателя местной Чечено-Ингушской диаспоры Альви Джабраилова. Всего в преступной ОПГ восемь человек из Омска и Екатеринбурга.
Новость №2. В омском аэропорту приземлился самолет, на борту которого скончался пилот. Еще во время полета ему стало плохо, оказать помощь капитану не успели.
Новость №3. Теперь в некоторых омских автобусах появились валидаторы - приспособления для бесконтактной и безналичной оплаты проезда. Они позволят ускорить обслуживание пассажиров, так как не нужно будет идти к кондуктору, чтобы заплатить за проезд.