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Арест Альви Джабраилова, смерть пилота и валидаторы в автобусах. Омск в понедельник

Вчера, 14:15
Фото: 1MI
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Новость №1. Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали заместителя председателя местной Чечено-Ингушской диаспоры Альви Джабраилова. Всего в преступной ОПГ восемь человек из Омска и Екатеринбурга.

В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
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Новость №2. В омском аэропорту приземлился самолет, на борту которого скончался пилот. Еще во время полета ему стало плохо, оказать помощь капитану не успели. 

В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
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Новость №3. Теперь в некоторых омских автобусах появились валидаторы - приспособления для бесконтактной и безналичной оплаты проезда. Они позволят ускорить обслуживание пассажиров, так как не нужно будет идти к кондуктору, чтобы заплатить за проезд.

Удобные технологии. В омском автобусе появились «электронные кондукторы»
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Арест#Валидатор#Пилот
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