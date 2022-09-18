«Жалоб не поступало»: Замятин рассказал о сокращениях в ОмГУ и переселении студентов

Эпопея с реформами в ОмГУ началась 10 сентября. Студенты написали коллективную жалобу на имя исполняющего обязанности ректора Сергея Замятина. В документе подробно описали все недовольства, связанные с нововведениями в этом учебном году. Спустя сутки вуз прокомментировал ситуацию, заявив, что все действия законны и обоснованы. 14 сентября в дело вмешалась прокуратура. Надзорные органы начали проверку в учебных корпусах и общежитии Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. На следующий же день, 15 сентября, на официальном сайте вуза появилось развернутое интервью Сергея Замятина с ответами на вопросы от СМИ. Мы выделили ключевые моменты из текста: