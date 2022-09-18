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«Жалоб не поступало»: Замятин рассказал о сокращениях в ОмГУ и переселении студентов

18 сентября 11:08
Фото: 1MI

С начала года в ОмГУ сократили 50 человек

Врио ректора прокомментировал скандальную ситуацию вокруг университета.

Эпопея с реформами в ОмГУ началась 10 сентября. Студенты написали коллективную жалобу на имя исполняющего обязанности ректора Сергея Замятина. В документе подробно описали все недовольства, связанные с нововведениями в этом учебном году. Спустя сутки вуз прокомментировал ситуацию, заявив, что все действия законны и обоснованы. 14 сентября в дело вмешалась прокуратура. Надзорные органы начали проверку в учебных корпусах и общежитии Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. На следующий же день, 15 сентября, на официальном сайте вуза появилось развернутое интервью Сергея Замятина с ответами на вопросы от СМИ. Мы выделили ключевые моменты из текста:

  • Весной этого года были сокращены 50 человек. Функцию охраны передали частной компании. Руководящего персонала, в частности проректорского корпуса, стало меньше.
  • Доля административного и учебно-вспомогательного персонала не должна превышать 37% от общей численности сотрудников. В начале года в ОмГУ этот показатель составлял 64%.
  • С начала года в университете появилось 17 ставок профессорско-преподавательского состава.
  • Общее финансирование сотрудников не изменится. Но не исключен пересмотр зарплаты отдельных работников в зависимости от результатов их деятельности.
  • Закрывать какие-либо направления и специальности пока не планируют. Учебная нагрузка зависит от набора студентов.
  • Объединение факультетов не повлияло на наличие бюджетных мест.
  • «На сегодняшний день ни одного студента в общежитии не переселили», — цитата врио ректора. Вместе со студентами обсуждается возможности размещения первокурсников на этажах с видеонаблюдением. Переселение будет добровольным.
  • Гардеробы откроются с 1 октября. За это будет отвечать «внешняя управляющая компания».
  • «По нашим данным, ни в областные, ни в студенческие организации, ни в университет коллективных жалоб не поступало», — подытожил Сергей Замятин.
#Общество#Новости#Омск#Омская область#Сергей Замятин#Вуз#ОмГУ#Жалобы
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