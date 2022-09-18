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В Омской области сдали в два раза больше жилья, чем в прошлом году

18 сентября 12:04
Фото: 1MI

В 2022 в Омской области сдали 500 «квадратов» жилья

Данные местных статистиков.

Омскстат опубликовал отчет о жилом строительстве по итогам августа 2022 года. Объемы вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последний месяц лета в эксплуатацию ввели 57 791 квадратный метр жилья. Большинство, 45 347 «квадратов», принадлежит индивидуальным застройщикам. Их доля — 80%.

Всего в Омской области с начала года построено 492 028 квадратных метров домов. И это в 2,1 раза больше, чем показатель 2021 года.

Частное жилье составляет 67% от общего объема, то есть 329 257 «квадратов». Эти значения в четыре раза превышают прошлогодние.

#Город#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Строительство#Омскстат#Статистика
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