В массовом ДТП на омской «трассе смерти» сгорел водитель

На «трассе смерти» Тюмень-Омск произошло массовое ДТП. О происшествии сообщает ГИБДД Тюменской области.
Все случилось вечером 17 сентября на 93 километре федеральной дороги в Заводоуковском городском округе. Колонна машин стояла у светофора в месте ремонта моста. Водитель большегруза «Интернационал» не успел среагировать на скопление и врезался в другую фуру, та — в «Toyota» с прицепом, а легковушка — в «Chevrolet».
От удара кабина «Интернационала» загорелась. Водитель погиб. Известно, что он был жителем Кемеровской области. В результате аварии травмы получила 49-летняя пассажирка «Chevrolet».
Сейчас движение на участке временно ограничено. Правоохранители проводят проверку по факту массового ДТП.