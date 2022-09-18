В массовом ДТП на омской «трассе смерти» сгорел водитель

Все случилось вечером 17 сентября на 93 километре федеральной дороги в Заводоуковском городском округе. Колонна машин стояла у светофора в месте ремонта моста. Водитель большегруза «Интернационал» не успел среагировать на скопление и врезался в другую фуру, та — в «Toyota» с прицепом, а легковушка — в «Chevrolet».