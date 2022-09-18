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В массовом ДТП на омской «трассе смерти» сгорел водитель

18 сентября 10:03
Фото: 1MI
Жуткое происшествие случилось в темное время суток.

На «трассе смерти» Тюмень-Омск произошло массовое ДТП. О происшествии сообщает ГИБДД Тюменской области.

Все случилось вечером 17 сентября на 93 километре федеральной дороги в Заводоуковском городском округе. Колонна машин стояла у светофора в месте ремонта моста. Водитель большегруза «Интернационал» не успел среагировать на скопление и врезался в другую фуру, та — в «Toyota» с прицепом, а легковушка — в «Chevrolet».

От удара кабина «Интернационала» загорелась. Водитель погиб. Известно, что он был жителем Кемеровской области. В результате аварии травмы получила 49-летняя пассажирка «Chevrolet».

Сейчас движение на участке временно ограничено. Правоохранители проводят проверку по факту массового ДТП.

#Происшествия#Новости#Тюменская область#Полиция#ДТП#ГИБДД#Смерть
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