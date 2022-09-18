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Цирк Филатовых прокомментировал инцидент с упавшей в Омске гимнасткой

18 сентября 15:14
Фото: 1MI
Девушка планирует вернуться к работе в течение месяца.

В пресс-службе Цирка Филатовых, который сейчас находится на гастролях в Омске, Городу55 рассказали, что пострадавшая гимнастка не имеет претензий к работодателю после инцидента. Ей окажут содействие в лечении производственной травмы.

Сейчас девушка под наблюдением медиков, окончательного диагноза нет. Со слов пресс-служба, сама гимнастка заявила, что настроена вернуться к работе еще до того, как Цирк покинет Омск. Гастроли продлятся до 16 октября.

Выяснилось, артистка опытная. Выступает в паре со своим супругом. Ту вариацию номера, которую зрители увидели сегодня, подготовили в Омске. На время болезни гимнастки, выступление будет исполняться сольно.

Говоря о причинах происшествия, в Цирке упомянули: никакого спецоборудования в номере нет, только контакт двух людей. Точной высоты, с которой сорвалась пострадавшая, назвать не смогли, сообщив лишь о «нескольких метрах».

«Это издержки работы. В цирке риск есть всегда. Артисты это понимают», — резюмировали в пресс-службе Цирка Филатовых.

Напомним, ранее мы рассказывали о состоянии пострадавшей по информации минздрава. Подробнее о происшествии можно прочитать в материале ниже:

Гимнастка сорвалась с высоты во время представления в омском цирке
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#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Цирк
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