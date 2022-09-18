Прелести «бабьего лета». Омичей ждет летняя жара и «лондонский» туман

«Бабье лето» в Омской области набирает обороты. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на грядущей недели.
Сегодня ночью при прояснении похолодает до +2 градусов. Местами ожидается небольшой дождь. В понедельник днем потеплеет +19…+24. Без осадков, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
В ночь на вторник регион накроет туман. Температура понизится до +6 градусов. А уже днем 20 сентября вновь станет тепло от +22 до +27.
Летнюю «жару» в Обь-Иртышском УГМС прогнозируют на 21 сентября. Столбик термометра поднимется до +28 градусов. Осадков не ожидается, ветер от 6 до 11 метров в секунду.