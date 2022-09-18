Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прелести «бабьего лета». Омичей ждет летняя жара и «лондонский» туман

18 сентября 06:55
Фото: 1MI

В Омской области потеплеет до +28 градусов

Грядущая неделя в регионе начнется с умеренных температур, потеплеет позже.

«Бабье лето» в Омской области набирает обороты. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на грядущей недели.

Сегодня ночью при прояснении похолодает до +2 градусов. Местами ожидается небольшой дождь. В понедельник днем потеплеет +19…+24. Без осадков, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

В ночь на вторник регион накроет туман. Температура понизится до +6 градусов. А уже днем 20 сентября вновь станет тепло от +22 до +27.

Летнюю «жару» в Обь-Иртышском УГМС прогнозируют на 21 сентября. Столбик термометра поднимется до +28 градусов. Осадков не ожидается, ветер от 6 до 11 метров в секунду.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10