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«Облысение». В Омске на Партизанской срубили все деревья

18 сентября 05:54
Фото: 1MI

В Омске на Партизанской вырубили деревья у педагогического вуза

Очевидцы сообщили о массовой вырубке. Есть комментарий мэрии.

Горожане рассказали об «облысении» Партизанской улицы. В паблике «Жесть Омска» вечером 17 сентября появился пост от очевидцев. «Напротив корпуса педвуза вырубили все деревья. От тополей, достигавших высоты 4 этажа и защищавших пешеходов от машин и солнечного света, остались лишь печальные пеньки почти на уровне земли», — пишет автор.

К посту приложены фотографии с места событий. Снимки подтверждают текст:

Фото: скриншот паблика «Жесть Омска»

В комментариях омичи предположили, что деревья были аварийными. Однако большинство пользователей высказали недовольства массовой рубкой в некогда городе-саде.

На следующее утро на ситуацию отреагировали в мэрии. Чиновники обещают высадить на Партизанской 16 двухметровых лиственниц. «Старые аварийные тополя заменят на красивые крупномерные лиственницы, „лысым“ этот участок не останется», — говорится в официальном комментарии. Высадка назначена на октябрь.

Также в горадминистрации напомнили об инциденте, который произошел в августе этого года. Ветка от тополя упала на пешеходный тротуар на указанной улице. Обошлось без пострадавших. 

#Город#Новости#Омск#Соцсети#Вырубка деревьев#Мэрия
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