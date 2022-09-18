«Облысение». В Омске на Партизанской срубили все деревья

Горожане рассказали об «облысении» Партизанской улицы. В паблике «Жесть Омска» вечером 17 сентября появился пост от очевидцев. «Напротив корпуса педвуза вырубили все деревья. От тополей, достигавших высоты 4 этажа и защищавших пешеходов от машин и солнечного света, остались лишь печальные пеньки почти на уровне земли», — пишет автор.