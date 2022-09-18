«Облысение». В Омске на Партизанской срубили все деревья

Горожане рассказали об «облысении» Партизанской улицы. В паблике «Жесть Омска» вечером 17 сентября появился пост от очевидцев. «Напротив корпуса педвуза вырубили все деревья. От тополей, достигавших высоты 4 этажа и защищавших пешеходов от машин и солнечного света, остались лишь печальные пеньки почти на уровне земли», — пишет автор.
К посту приложены фотографии с места событий. Снимки подтверждают текст:
В комментариях омичи предположили, что деревья были аварийными. Однако большинство пользователей высказали недовольства массовой рубкой в некогда городе-саде.
На следующее утро на ситуацию отреагировали в мэрии. Чиновники обещают высадить на Партизанской 16 двухметровых лиственниц. «Старые аварийные тополя заменят на красивые крупномерные лиственницы, „лысым“ этот участок не останется», — говорится в официальном комментарии. Высадка назначена на октябрь.
Также в горадминистрации напомнили об инциденте, который произошел в августе этого года. Ветка от тополя упала на пешеходный тротуар на указанной улице. Обошлось без пострадавших.